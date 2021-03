O Paraná confirmou nesta terça-feira (9) mais 5.349 casos de coronavírus e 212 mortes causadas pela covid-19. O número de óbitos, excetuando as datas em que foram atualizados dados retroativos, é o maior em um dia desde o início da pandemia. As vítimas são 87 mulheres e 125 homens, de 23 a 96 anos. Apenas uma das mortes é de 2020, as demais ocorreram entre 7 de janeiro e 9 de março de 2021.

No total, já faleceram 12.711 pessoas por causa da infecção. Dos casos divulgados neste boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 5.273 são deste ano (4.883 de março) e as demais são ainda de 2020 e que não haviam sido contabilizadas. Estão recuperados 523.028 pacientes. Há 17.790 casos suspeitos em análise para comprovar ou descartar o diagnóstico.

Com a abertura de mais 33 vagas em relação ao dia anterior, a taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a Covid-19 caiu para 95%. São 1.506 unidades disponíveis, das quais 1.438 estão em uso. Somando todos os tipos de leitos das redes pública e privada, estão internados com suspeita ou confirmação da doença 4.634 paranaenses. Em relação às vacinas, o estado informa ter aplicado 545.966 doses até a manhã desta terça-feira – sendo 413.611 de primeira dose e 132.355 de segunda dose.