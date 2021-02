O Paraná chegou nesta quarta-feira (13) a 483.024 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia – dos quais 356.699 já são considerados recuperados. A informação consta no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que contabilizou mais 2.896 casos em relação ao dia anterior.

LEIA TAMBÉM – Criança de apenas um ano está entre as 15 novas mortes de covid-19 em Curitiba

O boletim informa ainda que o número de mortes subiu para 8.842. Foram somados mais 31 óbitos, de 12 mulheres e 19 homens com idades entre 36 e 90 anos. A quantidade de testes de coronavírus à espera de resultados é de 9.483.

O número de leitos do SUS – somando UTIs e enfermarias – ativados para atendimento da pandemia passou de 3 mil no estado: 3.010 – eram 2.989 na terça. A taxa de ocupação das UTIs SUS para Covid-19 está em 81%, com 227 unidades livres, de 1.193 disponíveis. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, são atualmente 2.701 internados com suspeita ou confirmação da doença.