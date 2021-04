No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (20) 3.788 novos casos de infecção pelo coronavírus e mais 203 mortes em decorrência da doença. Entre as 203 vítimas, há 81 mulheres e 122 homens, com idades que variam de 0 a 92 anos. Os óbitos ocorreram de 21 de junho de 2020 a 20 de abril de 2021.

Já os casos confirmados divulgados nesta terça-feira são de janeiro (35), fevereiro (82), março (314) e abril (3.286) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (1), maio (2), julho (7), agosto (4), setembro (1), outubro (3), novembro (12) e dezembro (41). Desde o início da pandemia até agora, o Paraná já soma 907.881casos e 20.494 mortos.

