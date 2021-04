No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta quinta-feira (15) 3.858 novos casos de Covid-19 e 266 mortes. Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (15), fevereiro (106), março (469) e abril (3.155) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (2), maio (1), junho (1), julho (3), agosto (3), setembro (1), novembro (25) e dezembro (77). Entre as 266 vítimas, há 115 mulheres e 151 homens com idades que variam de 24 a 95 anos. Os óbitos ocorreram de 29 de abril de 2020 a 15 de abril de 2021.

Desde o início da pandemia até aqui, o Paraná soma 891.407 casos e 19.860 mortes pela doença. Além disso, a Sesa informa que há 2.405 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados. São 1.908 em leitos SUS e 497 em leitos da rede particular. Há outros 2.463 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.