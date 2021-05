O Paraná confirmou nesta quarta-feira (19) mais 7.029 casos de coronavírus – 6.636 referentes a este mês de maio e os demais de junho de 2020 a abril de 2021 – e 202 mortes causadas pela Covid-19. As novas vítimas contabilizadas são 85 mulheres e 117 homens, de 24 a 97 anos, cujos óbitos ocorreram de 6 de março a 19 de maio de 2021. No total, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a pandemia já registrou 1.033.452 infectados e causou a morte de 24.916 pessoas.

De acordo com o documento, são considerados recuperados da doença 70% dos pacientes, totalizando 723.296. Por outro lado, 5.105 casos suspeitos estão sob investigação, aguardando resultados de exames de laboratório. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 chegou a 96%, com 1.836 unidades em uso, das 1.908 disponíveis. Somando todos os tipos de leitos, há 5.490 internados com suspeita ou confirmação da infecção.