Força tarefa realizada no Paraná identificou 181 postos de combustíveis com irregularidades, que vão desde deficiências no atendimento ao consumidor, até irregularidades em combustíveis.

+Leia mais! Treinador do Umuarama Futsal relata pânico e gritaria dentro de ônibus antes de acidente na BR-376

A operação envolve a Polícia Civil do Paraná, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e Instituto de Criminalística. Foram fiscalizados 300 postos de combustíveis no Paraná, sendo que 181 tinham irregularidades.

Cada órgão foi responsável por uma parte do trabalho, de acordo com suas atribuições específicas. Isso auxiliou no andamento das diligências nos postos de combustíveis.

>>> Vídeo mostra momento do acidente com o ônibus de Umuarama

As atividades de fiscalização começaram na segunda-feira (5), em todo o Paraná. A iniciativa faz parte de uma ação nacional, realizada em vários estados.

*Os nomes dos postos com irregularidades não foram divulgados pela Polícia!

Foto: Policia Civil.