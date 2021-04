No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta segunda-feira (12) mais 695 casos de Covid-19 e 83 mortes. Embora os registros tenham sido feitos nas últimas 24 horas, os casos e mortes podem ser referir a meses ou semanas anteriores. Os casos confirmados nesta data são de julho (1) de 2020 e de fevereiro (2), março (86) e abril (606) de 2021. Já os óbitos ocorreram entre 14 de março e 12 de abril de 2021: entre as 83 vítimas, há 29 mulheres e 54 homens, com idades que variam entre 27 e 93 anos.

Além disso, 4.915 pessoas estão internadas com sintomas da Covid-19 em todo o Paraná, somando rede pública e privada. São 2.385 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19: 1.888 pacientes em leitos do SUS e 497 em leitos da rede particular. Há outros 2.530 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Desde o início da pandemia até agora, o Paraná soma 878.627 casos e 19.041 mortos pela doença.