O Paraná passou nesta quarta-feira (24) da marca de 1,7 mil UTIs SUS exclusivas para a Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são agora 1.712 vagas desse tipo disponíveis – 25 a mais do que no dia anterior. Estão em uso 1.646 unidades. Assim, a taxa de ocupação é de 96%. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, há 5.484 internados com suspeita ou confirmação da doença.

De acordo com o levantamento, foram contabilizados mais 5.550 casos de coronavírus – 5.296 de março; os demais são de abril de 2020 a fevereiro de 2021. O número de infectados, dessa forma, chegou a 807.453 desde o início da pandemia. Superaram a enfermidade 571.218 pessoas. Por outro lado, ainda há nos laboratórios 13.393 testes de coronavírus aguardando resultados para confirmar o diagnóstico de coronavírus.

A pasta informa ainda a morte de mais 175 moradores do estado. São 71 mulheres e 104 homens, com idades de 25 a 97 anos. Os óbitos ocorreram de 19 de julho de 2020 a 24 de março de 2021. Foram perdidas 15.339 vidas para a Covid-19 desde março do ano passado.