No Paraná, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) registrou 3.289 novos casos de infecção pelo coronavírus e mais 100 mortes em decorrência da Covid-19 no boletim desta segunda-feira (7). Os casos divulgados nesta segunda-feira são de janeiro (2), março (19), abril (23), maio (495) e junho (2.743) deste ano; e dos meses de setembro (1), outubro (1) e dezembro (5) do ano passado. Entre as 100 vítimas, há 39 mulheres e 61 homens, com idades que variam de 19 a 99 anos. Os óbitos ocorreram de 7 de abril a 7 de junho de 2021.

Além disso, o informe da Sesa aponta que 6.113 pessoas estão internadas com sintomas da doença, nas redes pública e particular. Trata-se do maior número de internados desde o início da pandemia.

São 2.860 pacientes com diagnóstico já confirmado: 2.171 ocupam leitos do SUS (959 em UTI e 1.212 em enfermaria) e 689 estão em leitos da rede particular (382 em UTI e 307 em enfermaria). Há outros 3.253 pacientes internados, sendo 1.200 em leitos de UTI e 2.053 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Desde o início da pandemia até agora, o Paraná soma 1.115.630 casos confirmados e 27.014 mortes.