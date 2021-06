No Paraná, as aulas presenciais na rede pública estadual de ensino estão sendo retomadas aos poucos desde o início deste ano letivo. Das 2.100 escolas, 873 já iniciaram o modelo híbrido (parte dos alunos em sala e parte acompanhando as aulas pela internet), incluindo 122 colégios abertos nesta segunda-feira (21), em 36 municípios.

Atualmente, contudo, parte das escolas que já puderam adotar o formato híbrido tiveram que recuar: a Secretaria de Estado da Educação (Seed) informou nesta segunda-feira (21) que atualmente há 12 escolas fechadas e 52 turmas com aulas presenciais suspensas devido a casos de Covid-19.

Segundo a Seed, na última semana, foram registrados 249 casos positivos de infecção pelo coronavírus. Destes, 232 são decorrentes de contaminações fora do ambiente escolar, enquanto 17 estão em investigação, segundo a pasta.

Além disso, outras 165 escolas estão fechadas na esteira de decretos locais, que ainda não liberaram as aulas presenciais devido aos números da pandemia. Ou seja, das 873 escolas que já receberam autorização para reabrir, 696 estão efetivamente tendo aulas presenciais hoje.