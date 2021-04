No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou nesta quinta-feira (29) 4.482 novos casos de infecção pelo coronavírus e mais 224 mortes em decorrência da Covid-19. Os casos confirmados divulgados nesta quinta-feira são de janeiro (187), fevereiro (43), março (221) e abril (3.954) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: março (1), maio (3), julho (4) agosto (4), setembro (1), outubro (6), novembro (6) e dezembro (52).

LEIA TAMBÉM:

>> Cinco milhões de alunos brasileiros deixaram a escola na pandemia, revela pesquisa

Entre as 224 vítimas, há 93 mulheres e 131 homens, com idades que variam de 29 a 105 anos. Os óbitos ocorreram entre 6 de dezembro de 2020 a 28 de abril de 2021. Desde o início da pandemia até agora, o Paraná soma 937.364 casos e 22.086 mortes.

O boletim aponta ainda que 2.443 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.972 em leitos do SUS e 471 em leitos da rede particular. Há outros 2.363 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.