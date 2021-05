O Paraná contabilizou nesta segunda-feira (24) mais 1.675 casos de coronavírus, dos quais 1.554 são referentes ao mês de maio e o restante retroativo ao período de agosto de 2020 a abril de 2021. No total, já foram infectados 1.056.568 de moradores do estado.

São considerados recuperados 736.997 pacientes. Por outro lado, 4.360 testes aguardam resultados dos laboratórios para confirmar o diagnóstico de casos suspeitos. Os dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

LEIA TAMBÉM:

>> UFPR encontra material genético do coronavírus em objetos de hospitais e consultórios de Curitiba

Também foram confirmados 56 novos óbitos. São 24 mulheres e 33 homens, de 24 a 84 anos. As vítimas faleceram entre 24 de abril e 24 de maio de 2021. Desde o início da pandemia, o estado perdeu 25.418 pessoas para a Covid-19. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a doença está em 96%. Das 1.916 unidades ativadas – duas a mais do que no dia anterior – estão em uso 1.845. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, há 5.374 internados com suspeita ou confirmação da Covid-19.