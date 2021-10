Para fortalecer os laços comerciais entre empresas paranaenses e os mercados o Oriente Médio e da África, o Paraná terá um escritório de captação de investimentos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O lançamento foi formalizado nesta quarta-feira (13) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), que acompanha a comitiva do estado na feira Expo Dubai.

O escritório de representação será dividido pela Invest Paraná, a agência de prospecção de investimentos do governo estadual, e a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). Um dos objetivos é que o espaço sirva para rodadas permanentes de negócios entre empresas paranaenses e potenciais investidores ou parceiros comerciais do mundo árabe ou de países africanos.

Governo e Fiep veem boas oportunidades para empresas paranaenses de segmentos como produção de alimentos, tecnologia, indústria automotiva e medicina. “Com a agenda de Dubai, estamos demonstrando aos investidores da região todo o potencial comercial do nosso estado, o que poderá ser explorado de maneira permanente a partir da instalação do escritório”, disse o governador à Agência Estadual de Notícias.

O governo ainda não apontou a data de início das operações do escritório.

