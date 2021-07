O Ministério da Saúde confirmou na manhã desta quarta-feira (14) que o Paraná vai receber nos próximos dias mais 235.500 vacinas contra a Covid-19. O lote é formado exclusivamente pelo imunizante Covishield, produzido pela Fiocruz AstraZeneca/Oxford e dará continuidade à vacinação da população geral com a primeira dose (D1). O governo federal ainda não confirmou a data da distribuição.

O conjunto é composto por 166.951 doses para adultos com mais de 18 anos e 45 mil doses exclusivas para moradores de quatro cidades da região de fronteira com Paraguai e Argentina – Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. O restante é separado para a reserva técnica.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná deve receber mais 200 mil vacinas contra covid-19 pelo menos até sexta-feira

>> Boletins covid-19 no Paraná tiveram, em junho, quase 30% dos casos de infecção “retroativos”

A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde é que o lote da fronteira seja complementado com mais 45 mil vacinas nos próximos dias, totalizando as 90 mil anunciadas.

Assim que chegarem ao Estado, os imunizantes serão recebidos e separados pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para serem distribuídos rapidamente entre as 22 Regionais de Saúde.

Até o momento, o Ministério da Saúde já entregou ao Estado cerca de 8,3 milhões de imunizantes, sendo que 6.643.645 doses já foram aplicadas nos paranaenses – outra parte está reservada para a segunda dose dos grupos já iniciados.

De acordo com o Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), foram aplicadas 4.972.289 primeiras doses e 1.671.356 pessoas já estão completamente imunizadas com a segunda ou com a dose única.

Esta última remessa do Ministério conta com um montante de 4.006.500 doses para os estados, todas da AstraZeneca/Focruz. A pasta entregou, em todo o País, 147.335.318 doses, sendo que 110 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma primeira dose de imunizante.

Calendário

Segundo levantamento da Secretaria da Saúde, três em cada quatro cidades paranaenses já estão vacinando a população da faixa dos 40 anos contra a Covid-19. O calendário de vacinação estima que as pessoas com essa idade devem receber pelo menos a primeira dose ou a dose única até 18 de julho. O restante da população adulta será imunizada até o final de setembro.

Insumos

Além das novas vacinas, o Ministério da Saúde vai encaminhar mais 38.700 seringas de 1 ml, 38.700 agulhas 22 g e 245.200 seringas de 3 ml já com agulha própria ao Paraná.