O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (31) o envio de mais 166.560 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná nos próximos dias. São 79.560 da Pfizer/BioNTech e 87.000 da AstraZeneca. O lote faz parte da 45ª remessa de distribuição e é destinado integralmente para a segunda dose (D2), mais 10% de reserva técnica. Ainda não há confirmação da data de envio.

As vacinas da Pfizer referem-se ao restante de segundas doses da 25ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, entregue em meados de junho. Nesta segunda-feira (30), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) havia recebido 44,8% deste lote. Os imunizantes irão completar a remessa. Já as vacinas da AstraZeneca correspondem a 35% de D2 da 28ª pauta de distribuição (também de junho), restando ainda o envio de mais 65% da remessa.

LEIA TAMBÉM:

>> Erastinho completa um ano e já é um dos maiores em transplante de medula do país

>> Paraná inicia plano pós-pandemia para diminuir a fila das cirurgias eletivas

Quando chegarem ao Estado, as doses serão enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão conferidas e armazenadas até que sejam descentralizadas para as 22 Regionais de Saúde. A Sesa aguarda a divulgação do Informe Técnico desta remessa.

Este deve ser o segundo envio da semana ao Paraná. Nesta segunda-feira (30) o Estado recebeu 182.100 vacinas, também destinadas em sua totalidade para D2. Elas foram distribuídas nesta terça (31).

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 10.699.051 vacinas, sendo 7.387.692 primeiras doses (D1), 318.204 doses únicas (DU) e 2.993.255 D2. Entre primeiras doses e doses únicas, o Estado atingiu até agora 88,3% da população adulta, estimada em 8.720.953 paranaenses.

Web Stories