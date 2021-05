O Paraná vai receber do Ministério da Saúde mais 244,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19. São 118 mil doses do imunizante Covishield, produzido pela AstraZeneca e Fiocruz, voltadas para completar o esquema vacinal (segunda dose) do público com idade entre 65 e 69 anos, e 126.800 doses da Coronavac, da parceria entre a Sinovac e o Instituto Butantan, que serão aplicadas em pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, gestantes e puérperas.

Assim que os imunizantes chegarem ao Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde fará a separação dos quantitativos que serão destinados às 22 Regionais de Saúde. “A distribuição será de acordo com as necessidades dos municípios, para que eles continuem a vacinação dos grupos prioritários. A ideia é ampliar cada vez mais o número de paranaenses imunizados”, afirma Maria Goretti David Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba mantém bandeira laranja, mas com novas regras. “Momento crítico”, alerta SMS

>> Furar a fila da vacinação da covid-19 não é esperteza, é crime contra a saúde

Esta será a 19ª remessa distribuída entre as 27 unidades da federação pelo Ministério, que ainda não divulgou as datas em que os imunizantes chegarão aos estados. O lote conta com 3,7 milhões de doses da Covishield e quase 2 milhões de doses da Coronavac. Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro, já foram enviadas 82 milhões de vacinas a todo o País.

Das que o Paraná recebeu, o Governo do Estado distribuiu entre os municípios 3,7 milhões de doses. O Estado atingiu na terça-feira (11) 3 milhões de doses aplicadas e a vacinação de 2 milhões de pessoas. De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, até as 15 horas desta quarta-feira, 2.049.581 paranaenses tinham recebido a primeira dose e 1.082.800 a segunda, com aplicação total de 3.132.381 doses dos imunizantes.

Vacinação de comorbidades

A pauta do Ministério da Saúde destaca que os imunizantes são para a continuidade da vacinação do grupo de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente com idades entre 18 e 59 anos, além do complemento do esquema vacinal de grupos que já receberam a primeira dose.

Entre os pacientes com comorbidades, o maior grupo prioritário do Estado, a vacinação foi divida por etapas. Esta primeira fase contempla pessoas com Síndrome de Down, com doença renal crônica que estejam fazendo diálise, gestantes e puérperas com comorbidades, independente da idade. Também é voltada para pessoas com comorbidades com idade entre 55 e 59 anos e pessoas com deficiência permanente também nessa faixa etária.

A pasta orienta, ainda, que os estados sigam a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender temporariamente o uso da vacina Covishield (AstraZeneca/Fiocruz) para imunizar gestantes e puérperas, o que já está sendo atendido pelo Paraná. As outras vacinas (Coronavac e a da Pfizer/BioNtech) podem continuar sendo aplicadas nesses grupos.