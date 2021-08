Além das 240.980 doses de vacinas contra a covid-19 que desembarcam no Paraná neste sábado, o Ministério da Saúde confirmou à Secretaria de Estado da Saúde na noite desta sexta-feira (13) uma remessa com 311.780 novos imunizantes, mas basicamente destinada à segunda aplicação.

São 184.250 vacinas da AstraZeneca/Fiocruz para D2, para pessoas imunizadas no primeiro semestre, e 127.530 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech), divididas em 77.220 D2 e 50.310 D1. Ou seja, 16% para dar continuidade ao calendário por idade e 84% para fechar o ciclo, etapa fundamental da campanha de vacinação.

O governo federal ainda não confirmou a data de envio dessa remessa, mas a maior parte deve ficar armazenada no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para distribuição para as 22 Regionais de Saúde no momento adequado para aplicação da dose de reforço.

Os quatro lotes enviados ao longo desta semana totalizam 755.680 imunizantes, que fazem avançar o calendário de vacinação no Paraná. Com isso, o Estado tem condições de adiantar a imunização de 80% da população adulta, meta que estava prevista para ser atingida no final do mês. Até o fim de setembro, todas as pessoas com mais de 18 anos já devem ter recebido ao menos uma dose do imunizante.

Com esse lote, ainda sem data, o Estado pode ultrapassar 1 milhão de imunizantes recebidos em pouco mais de uma semana.

Até o momento, 77,4% dos adultos já foram vacinados com a primeira dose ou com o imunizante de dose única. A porcentagem desse público que já está totalmente imunizado é de 30,14%. O Estado aplicou 9.068.226 vacinas – 6.439.795 D1 e 2.628.431 D2 e DU.