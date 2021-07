O Paraná vai receber nos próximos dias um novo lote com 233.150 vacinas da Janssen, produzida pela Johnson & Johnson, contra a Covid-19. O medicamento é de dose única, sem a necessidade de uma segunda aplicação. A data da chegada, porém, ainda não foi definida pelo Ministério da Saúde devido a questões alfandegárias.

O volume complementa a 28ª pauta de distribuição do governo federal, totalizando 909.550 imunizantes apenas nesta remessa, a maior já realizada pelo governo federal, mesmo com intervalo de alguns dias. Os imunizantes serão destinados em sua maioria para a dar continuidade à vacinação da população geral com mais de 18 anos, com complementação em alguns grupos prioritários.

A primeira parte dessas vacinas, 84.240 doses da Pfizer/BioNTech e 277.250 da Fiocruz/AstraZeneca, já foram entregues para as 22 Regionais de Saúde, dentro do processo logístico de encaminhamento para os 399 municípios do Estado.

Na noite desta sexta-feira (2), desembarcam no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, outras 133.380 vacinas Pfizer/BioNTech. E no sábado (3), mais 181.530 imunizantes da AstraZeneca/Fiocruz chegam ao Paraná, restando apenas a confirmação da chegada da Janssen.

“Uma ótima notícia para a população paranaense. Poderemos acelerar ainda mais o processo, vacinando de domingo a domingo. A nossa programação prevê que até o fim de agosto pelo menos 80% dos moradores do Estado estejam vacinados com a primeira dose. E, até o fim de setembro, 100% dos adultos com mais de 18 anos”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A previsão do Ministério da Saúde é entregar aos estados 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 nesse grande lote, com maior disponibilidade em a partir de julho. Até agora, 135.077.476 vacinas já foram distribuídas no Brasil. O País conta com 70,9 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e 24,9 milhões com segunda dose ou dose única.

Sozinho, o Paraná recebeu, desde o início da campanha de vacinação, 7,5 milhões de doses de imunizantes. Com 5,7 milhões de vacinas aplicadas e quase 4,4 milhões de paranaenses que já receberam a primeira dose, o Estado atingiu nesta sexta-feira (3) a marca de 50% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose do imunizante. 1.376.362 pessoas completaram o ciclo vacinal, seja com as duas doses ou dosagem única, totalizando 5.768.206 aplicações.

Os dados são do Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), vinculado ao Ministério da Saúde.

“Queremos acelerar a imunização simultânea dos municípios, garantindo que possíveis diferenças nas faixas etárias em razão da cobertura dos grupos prioritários sejam equalizadas. Nessa carga já haverá uma equalização tênue do quantitativo enviado”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Seringas e agulhas

Além das vacinas contra a Covid-19, o Paraná vai receber do Ministério da Saúde nos próximos dias mais seringas e agulhas para a aplicação dos imunizantes. São 88.400 seringas de 1ml e 88.400 agulhas. Completam a remessa 111.700 seringas de 3ml, já entregues no fim de junho.