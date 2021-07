A semana deve ser de boas notícias para quem aguarda com ansiedade a vacina contra o coronavírus no Paraná. Serão 649.420 doses a caminho do Estado nos próximos dias. A confirmação veio neste domingo (25) pelo Ministério da Saúde, que não definiu o dia que fará a distribuição. O lote inclui cerca de 130 mil doses para a primeira aplicação, o que garante o avanço da campanha de imunização por idade. As demais são destinadas a grupos prioritários imunizados no primeiro semestre.

O lote vai ser composto por 361.250 doses do imunizante Covishield, da AstraZeneca; 170.000 da CoronaVac, do Instituto Butantan/Sinovac; e 118.170 doses da Comirnaty, produzida pela Pfizer/BioNTech.

Assim que chegarem ao Paraná, os imunizantes serão recebidos e separados pela Secretaria de Estado da Saúde, no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para serem distribuídos entre as 22 regionais de Saúde.

O objetivo da Secretaria é aplicar pelo menos a primeira dose em 80% da população com mais de 18 anos no Paraná até o final de agosto. O restante da população adulta será imunizado até o final de setembro.

Números da vacina

O Paraná tem mais de 2 milhões de paranaenses com o esquema vacinal completo, ou seja, que receberam as duas doses das vacinas ou a dose única da vacina contra o coronavírus. De acordo com o Sistema único de Saúde (SUS), até a manhã deste domingo foram administradas 7.527.239 doses no Estado, sendo 5.496.811 primeiras doses e 2.030.428 doses únicas ou segundas doses.

Em Curitiba, a vacinação contra covid-19 vai atingir nesta segunda-feira (26), pessoas com 36 anos completos nascidas no segundo semestre. Além disso, haverá aplicação de segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose de Coronavac em 28, 29, 30 de junho e no dia 1º de julho e de Astrazeneca em 30 de abril e nos dias 1 e 3 de maio.