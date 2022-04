Conhecida pela produção de alimentos à base de carne de porco, a Alegra está diversificando para crescer e ampliar o faturamento. Acaba de lançar uma linha de lasanhas congeladas nos sabores frango, calabresa e bolonhesa. São os primeiros produtos da marca que não são feitos a partir da proteína suína.

A indústria paranaense, que tem sede em Castro, nos Campos Gerais, lançou a novidade na feira Mercosuper 2022, realizada em abril, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. As lasanhas já estão presentes em mais de 170 lojas, nos estados do Paraná e de São Paulo, e a expectativa é de que cheguem às grandes redes supermercadistas ainda no mês de abril, o que deve representar uma presença em mais de 200 novos pontos.

O lançamento faz parte da estratégia da empresa para ampliar o faturamento. A projeção é crescer 20% e faturar, no total, R$ 1,2 bilhão em 2022. O planejamento é que as lasanhas possam representar, nos próximos doze meses, entre 5% e 10% do total das vendas.

Lasanha é um dos primeiros produtos da Alegra a não ter origem suína. Foto: Reprodução.

De olho na concorrência

“O lançamento das lasanhas representa um fortalecimento da nossa marca em um segmento em que ainda não atuávamos, mas que nossos concorrentes já estavam presentes”, destaca o gerente de marketing da Alegra, Cracios Clinton Consul. “A marca Alegra se fortaleceu nos últimos anos e com as lasanhas podemos aumentar nossa presença no lar dos consumidores. É um produto próximo ao nosso negócio e que nos valoriza no mercado”, explica.

As lasanhas são produzidas por um parceiro da Alegra no estado de São Paulo. Segundo Consul, a Alegra é a responsável pela distribuição do produto e pretende ampliar a presença para o interior do estado de São Paulo, como também no Rio de Janeiro e nos demais estados onde atua. Atualmente, a empresa possui forte atuação em pequenos, médios e grandes estabelecimentos dos Campos Gerais, Curitiba e região metropolitana, Norte e Oeste do Paraná.

Além das lasanhas, a empresa também prevê uma maior diversificação no seu portfólio de produtos para além da carne suína. Até agora, os principais itens da marca são as carnes de porco inteiras, como a alcatra, costela e picanha suínas e também os industrializados, que incluem paio, calabresa, bacon, linguiça defumada, salames e presuntos.

Criada em 2015, a indústria de alimentos Alegra, é fruto da união das cooperativas de origem holandesa, Frísia, Castrolanda e Capal, que constituem o grupo Unium. Hoje, a empresa emprega mais de 1.700 colaboradores diretos e beneficia cerca de 5 mil famílias dos Campos Gerais. Ao todo 12 linhas compõem o portfólio de produtos além dos cortes disponíveis para exportação para 32 países.

