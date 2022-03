O paranaense Sebastião Batista dos Santos, uma das figuras mais tradicionais do município de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, completou 120 anos na última terça-feira (15). A marca histórica rendeu ao centenário morador diversas homenagens do município, assim como uma bênção apostólica enviada diretamente do Vaticano, assinada pelo Papa Francisco, entregue ao idoso no último domingo (13). A festa teve até “uma relaxada” na cadeira do prefeito.

Em 2019, Sebastião teve a idade confirmada pelo Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), após pesquisas do do setor de microfilmagem, que resgatou sua certidão de nascimento, emitida na década de 1970, quando o idoso procurou o IIPR para dar entrada em sua carteira de identidade (RG).

LEIA TAMBÉM:

>> Comerciantes vendem pinhão ilegalmente em Curitiba; Lei prevê multa

>> Cachorro é resgatado em parque de Curitiba pela GM após cair em ribanceira

O órgão público, inclusive, entrou em contato com o Guinness, livro mundial dos recordes, para analisar o caso e classificar Sebastião entre os homens mais velhos do mundo. A expectativa, de acordo com a policial que encabeçou o processo e que concedeu entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC, era de que a resposta fosse enviada em até seis meses, mas até o momento não houve retorno.

Siga a Tribuna no Instagram

A falta de registros históricos, como documentos e fotos, “emperra” o processo de reconhecimento pelo livro dos recordes. Pelo jeito, a dúvida ainda permanecerá.

Foto: RPC Foz do Iguaçu

120 anos

Nascido no dia 15 de março de 1902, na área rural de Mangueirinha, cidade também localizada no sudoeste do estado, Sebastião comemorou o aniversário ao lado da família e foi recebido com festa na prefeitura de Coronel Vivida, com direito a bolo, placa e o direito de ocupar a cadeira do prefeito.