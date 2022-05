Miss do Paraná!

A paranaense Giovanna Reis, 21, encantou os jurados e foi coroada como a 13a Miss Supranational Brasil 2022. Ela superou outras 26 candidatas e embarcará em julho para a Polônia, onde representará o país na etapa mundial.

A jovem natural de Cascavel, interior do Paraná, é estudante de Design de Interiores e também atua como empresária e faz trabalhos de modelo. “Estou muito feliz e animada com essa oportunidade. Vou dar o meu melhor para trazer a coroa ao Brasil!”, disse ela após a coroação, realizada na cidade catarinense de Balneário Camboriú.

Durante o confinamento, realizado no Sibara Hotel, Giovanna descreveu-se: “Eu sou arte em constante transformação. Eu uso a beleza, a alegria e o amor pela natureza, para inspirar a intensidade na vida das pessoas”.

Como vice-campeã ficou a Miss Rio Grande do Sul, Larissa Grabin, seguida pela Miss Tocantins, Anna Perillo, em terceiro. Completaram o Top 6 as misses Guanabara, Marcele Cataldo (4o), Rio Grande do Norte, Adriana Yanca (5o) e Distrito Federal, Carol Tibery (6o lugar).

Quem passou a coroa foi a potiguar Deise Benício, titular da última edição. Além de uma bolsa de estudos, entre outros prêmios Giovanna ganhou ainda a nova coroa do concurso, uma peça exclusiva criada pelo designer de jóias Tiago Seixas. A final do Miss Supranational Brasil 2022 foi apresentada por Juliano Crema.

No grupo dos 5 concursos mais importantes do planeta, chamado de Grand Slam (Miss Mundo, Miss Universo, Miss Grand International, Miss International e Miss Supranational), o Miss Supranational é o único que nunca teve uma brasileira finalista. Desde que foi criado, em 2009, o melhor resultado do Brasil foram os sextos lugares obtidos por Karine Osório (2009) e Bárbara Reis (2018). Agora, Giovanna tem a difícil missão de quebrar esta regra.

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Guilherme leva Tucão para sua clínica Pantanal Tibério conta que pensa em casar com Muda Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”

Previsão do tempo pra Curitiba nesta terça-feira (10); chuva e onda de frio chegando Previsão do tempo pra Curitiba nesta segunda-feira (09) Show do Metallica em Curitiba! Veja fotos do espetáculo que tremeu Curitiba! Previsão do tempo pra Curitiba nesta sexta-feira (06) Metallica em Curitiba: Tudo o que você precisa saber sobre o show Previsão do tempo pra Curitiba nesta quarta-feira (04) Veja mais Stories

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Guilherme leva Tucão para sua clínica Pantanal Tibério conta que pensa em casar com Muda Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”