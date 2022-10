Já é possível visitar novamente o Parque Estadual do Guartelá, localizado no município de Tibagi, nos Campos Gerais. O local ficou interditado por uma semana, devido a estragos causados na rede de abastecimento de água e luz nas estruturas internas da unidade, após uma tempestade, o que impedia o atendimento ao público.

Durante esse período, o Instituto Água e Terra (IAT) providenciou a compra de novos equipamentos para fazer a troca da placa na bomba de abastecimento do poço afetado pela tempestade. Foi necessário também substituir boa parte da estrutura de encanamento.

Com os reparos, o parque volta a reabrir normalmente, das 8h30 às 16h, de quarta a segunda-feira. Nas terças-feiras, a unidade fecha para manutenção.

A média de visitação é de cerca de mil visitantes por semana, tendo como grande atração a beleza natural do 6º maior cânion do planeta em extensão, o Cânion do Rio Iapó.

O parque também abriga a Cachoeira da Ponte de Pedra, derivada da força das águas do Córrego Pedregulho. Além disso, a ação da água e do vento durante milhares de anos esculpiu estruturas como lapas, fendas, grotas e formas curiosas sobre as rochas areníticas, expondo feições ruiniformes em pequena escala e uma enorme fenda entre paredões rochosos.

No parque há, ainda, pinturas rupestres que datam aproximadamente 7 mil anos e que foram deixadas em rochas e lapas por indígenas, primeiros habitantes da região.

Outra importante característica do local é a vegetação composta por campos, remanescentes de Cerrado, Florestas com Araucária, elementos da Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica).