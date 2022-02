Agora a primeira ligação da rede de coleta de esgoto para os clientes da Sanepar participantes do Programa Água Solidária é gratuita. A decisão foi feita pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar). Os beneficiados devem ser da categoria residencial e morarem em municípios que ainda não atingiram a meta de 90% de atendimento com esgoto sanitário.

O pedido para isenção foi formulado pela Sanepar e os investimentos realizados para este fim não serão ressarcidos ou constituirão onerosidade para o Estado ou municípios. O impacto tarifário será calculado somente por meio da inclusão desses bens na Base de Ativos Regulatórios (BAR).

A medida é uma ação para alcançar as metas de universalização do serviço definidas no Marco Legal do Saneamento. As primeiras ligações à rede de esgoto realizadas nos municípios que já atingiram a meta de 90% de atendimento, continuam sendo cobradas individualmente, com seus valores contabilizados sob a rubrica “Outras Receitas”, a fim de contribuir para a modicidade tarifária.

A Resolução Agepar nº 003/2022 que trata do tema foi publicada no Diário Oficial do último dia 28 de janeiro e pode ser acessada AQUI.

Programa Água Solidária

O programa Água Solidária é tarifa social da Sanepar. Em 12 de dezembro de 2021 o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou decreto ampliando o alcance do programa. Atualmente, essas famílias pagam R$ 11,53 para consumo de até 5 metros cúbicos, enquanto a tarifa normal é de R$ 43,11. Para água e esgoto, a tarifa social é de R$ 17,30, e a tarifa normal é de R$ 77,60 em todo o Estado e de R$ 79,75 em Curitiba.

