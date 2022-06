As tarifas dos ônibus que fazem o transporte intermunicipal do Paraná serão reajustadas por determinação judicial. Os índices serão de 22,38% a mais no sistema rodoviário e de 28,04% para o sistema metropolitano do interior. Os novos valores na passagem de ônibus entram em vigor a partir da zero hora desta sexta-feira (1º). A Agência Reguladora do Paraná (Agepar) já informou que vai recorrer da decisão por não concordar com a metodologia de cálculo adotada.

LEIA TAMBÉM – Engorda de Matinhos já apresenta primeiros resultados em maré cheia; assista!

A decisão é da 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em atendimento a um pedido da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fespasc).

O pedido de reajuste na passagem de ônibus ainda estava em análise na Agepar, sem conclusão. Na última terça-feira (28), o conselho-diretor da Agência Reguladora acatou a decisão da Justiça, mas informou que vai recorrer. Em nota, a agência informou que “apesar da publicação dos novos índices, a área técnica da Agepar reputa inadequada a metodologia de cálculo empregada para se chegar aos novos valores e apresentará recurso da decisão”.

LEIA AINDA – Enquete mostra o que curitibanos querem aumento de velocidade máxima em avenida de Curitiba

O cálculo, no entanto, havia sido aprovado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). O órgão alegou como “principal fator de alta da tarifa a alta acumulada do diesel, que chegou a 51,04% nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA) divulgado este mês. O segundo maior fator no cálculo é o reajuste salarial de motoristas, cobradores e demais funcionários das empresas do setor”.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal O Velho do Rio procura Juma pedindo socorro Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Fátima revela a verdade sobre Olívia e Heloísa