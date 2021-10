As passagens de ônibus do transporte intermunicipal de passageiros do Paraná serão reajustadas a partir da zero hora do dia 1º de outubro, próxima sexta-feira. O percentual médio de aumento é de 6,64% para linhas rodoviárias e 6,90% para linhas metropolitanas, ambas outorgadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do governo do Paraná.

Este reajuste não afeta as linhas de ônibus outorgadas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec). O reajuste anual está previsto no decreto 1.821/2000, que regulamenta os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado. O cálculo é realizado pelo DER.

O maior impacto este ano, segundo o DER, foi o aumento nos preços dos combustíveis e o reajuste de salários. O último reajuste das passagens de ônibus ocorreu em 1º de dezembro de 2020.