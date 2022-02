O pedágio ficará 10,74% mais caro a partir de zero hora deste domingo (20) em alguns trechos da BR-116 no Paraná. Três praças de pedágio sob concessão da Arteris Planalto Sul e Arteris Régis Bittecourt terão suas tarifas reajustadas. A decisão, autorizando a revisão dos valores com base na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira (18).

Serão três praças de pedágio com preço majorado no Paraná. Em Fazenda Rio Grande e em Rio Negro (da concessão Planalto Sul). E em Campina Grande do Sul (da concessão Régis Bittencourt). Todas ficam na BR-116.

Confira abaixo os valores na Planalto Sul:

Confira a seguir os valores na Régis Bittencourt:

