O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) anunciou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (21), que o modelo de pedágio do Paraná será de concessão pelo menor preço, com aporte financeiro em garantia dos investimentos previstos. Ratinho Junior disse que teve a confirmação em telefonema do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, na noite de quinta-feira (20). No início da semana, o governador esteve em Brasília para tentar convencer Tarcísio e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a abrir mão do modelo híbrido desenhado para todas as concessões rodoviárias do país e adotar um leilão por menor tarifa no Paraná.

+Leia mais! Festa com 120 pessoas é encerrada em bar na frente de faculdade em Curitiba. Cada um recebeu multa de R$ 5 mil

“Tivemos uma conversa muito boa com o presidente Bolsonaro na segunda-feira, seguida de uma reunião muito dura com o ministro Tarcísio na terça-feira. Tentamos convencê-lo de que o modelo que ele construiu para o Brasil inteiro pode até ser muito bom para o restante do país, mas não serve para o Paraná. E ontem, às 18h, ele me telefonou para informar que o ministério concordou com o modelo que o Paraná havia sugerido”, declarou Ratinho Junior. “Tínhamos que convencer o ministério que aquele modelo, para o Paraná, não seria ideal, porque o Paraná tinha uma história ruim. Fomos sacrificados pelo atual modelo de pedágio. Queríamos construir um modelo de menor tarifa com obras”, acrescentou.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Sandro Alex, informou que a partir de segunda-feira (24) técnicos de sua pasta e do Ministério da Infraestrutura iniciarão uma força-tarefa para adaptar o projeto à nova modelagem. A expectativa é submeter as minutas dos editais ao Tribunal de Contas da União dentro de 30 dias. Pela modelagem, quanto maior o desconto que a empresa oferecer, maior terá que ser o aporte financeiro aplicado no ato do leilão. “Para garantir a menor tarifa e a realização das obras, há uma combinação de fatores. O governo federal colocou limitação de desconto, o que entendemos não ser correta. A partir de segunda-feira, técnicos do Paraná e do ministério estarão reunidos para a finalização desta modelagem. Aporte financeiro necessário para nos livrarmos das empresas picaretas que vencem na bolsa e não conseguem cumprir os contratos. O aporte também ficará no contrato, para servir em redução de tarifas ou obras que não estavam previstas. Tenha absoluta convicção que será pelo menor preço, absolutamente livre pelo mercado da Bolsa de Valores”, disse Sandro Alex.

+Continue lendo sobre as definições do novo pedágio no Paraná na coluna do Roger Pereira, na Gazeta do Povo!

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *