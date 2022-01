A partir de deste mês de janeiro, quem pedir CPF na nota na hora de comprar o gás de cozinha vai receber bilhetes em dobro para concorrer aos sorteios do Nota Paraná. Em janeiro entrou em vigor uma nova resolução da Secretaria de Estado da Fazenda, que altera o regulamento do programa. Com isso, a cada R$ 100 em notas fiscais geradas nas compras de gás de cozinha, o contribuinte terá direito a dois bilhetes eletrônicos, que são gerados para os sorteios pelo portal e app do programa.

“A Fazenda alterou a regulamentação do Nota Paraná no intuito de diminuir cada vez mais a sonegação fiscal na área do comércio varejista de gás liquefeito de petróleo e incentivar o cidadão a sempre exigir a nota fiscal, proporcionado também maiores chances deste consumidor concorrer aos sorteios mensais”, esclareceu a coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini.

Essa alteração do bilhete em dobro já está valendo também desde maio de 2021 para os combustíveis. Neste caso, cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos dão direito a dois bilhetes.

Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada R$ 200 em notas fiscais com CPF identificado continuam gerando um bilhete.

Os cupons adicionais já estão sendo gerados e valerão para o sorteio do mês de abril.

