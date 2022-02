A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (11) em Cascavel, interior do Paraná, um homem suspeito de praticar ao menos 20 atos de estupro contra uma criança, cumulados com a produção de imagens de pornografia infantil contra a mesma vítima, em datas e locais diferentes.

As investigações da polícia tiveram início com base em informações obtidas por meio da Interpol, que indicavam que um homem teria cometido diversos abusos sexuais contra um menino de aproximadamente cinco anos de idade. O homem teria registrado os abusos em vídeos, que foram compartilhados na internet por meio da deepweb (internet não indexada).

As primeiras informações surgiram após alguns vídeos dos abusos serem localizados na deepweb no final de 2021 pela polícia da Austrália. Como se falava português nas gravações, as informações foram repassadas à Polícia Federal do Brasil, que assumiu a condução das investigações.

A vítima foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito e para ser ouvida de forma especializada por profissionais da área de saúde e assistência social, a fim de que possa ter o apoio e o acompanhamento necessários.

|Segundo a polícia, as investigações continuam em andamento em busca de informações que possam auxiliar na identificação de outras vítimas, bem como de outras pessoas que possam estar de alguma forma relacionadas com a prática dos delitos investigados.