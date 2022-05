A temporada de pesca da tainha teve ótimos resultados para os pescadores neste domingo (22), em Matinhos, no Litoral do Paraná. Em postagens na internet, estima-se que uma tonelada foi pescada. O período é ideal para localizar cardumes, pois o frio ajuda com que os peixes busquem a costa, na tentativa de encontrar águas mais quentes.

LEIA TAMBÉM:

>> Pescadores de Matinhos levam multa após captura de tubarões no Paraná

>> Corretora de imóveis desaparece e família busca informações do paradeiro de Eliza. Você pode ajudar?

>> Dois são presos pela Rotam com mais de 750 vidros de palmito ilegal em área de proteção do Litoral

A temporada da pesca da tainha começou em 1º de maio e segue até o dia 31 de julho, em todo o Brasil. O peixe, que é muito apreciado por moradores do Litoral e pelos turistas, também é a estrela de eventos como a Festa da Tainha de Guaratuba, que realizada anualmente no município.

Alerta

Apesar da comemoração na postagem entre pescadores e consumidores, vale um alerta de especialistas quanto a quantidade de peixes pescados na Região Sul e Sudeste. Somente em Florianópolis, em Santa Catarina, 4 mil pescadores devem participar na temporada, sendo que esperam apanhar 2 mil toneladas do peixe, segundo a Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina (Fepesc).

Para evitar a redução total da espécie, especialistas apontam que é preciso diminuir a quantidade do pescado em cada embarcação, ou seja, é importante realizar uma pesca sustentável. Outra forma apontada como mais responsável é a pesca artesanal, que é feita com barcos menores, usando redes de emalhe, e também, com os pescadores que usam canoas, na praia mesmo.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Isadora é presa Pantanal Os destroços do avião de Madeleine são achados Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”