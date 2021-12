Pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Opinião sobre a eleição para o governo do Paraná em 2022 mostra o atual governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) na frente: 53,3% dos respondentes afirmaram que votariam no governador, se a eleição fosse hoje.

Em segundo lugar aparece o ex-senador e ex-governador Roberto Requião (sem partido), com 21,4%. Em terceiro, com 8,9% das intenções de voto está o senador Flávio Arns (Podemos). A pesquisa, realizada entre 16 e 20 de dezembro deste ano, ainda mostra que 4,6% informaram estar indecisos, 3,9% votariam nulo ou branco e 7,9% não opinaram. Considerando esses resultados, Ratinho Junior poderia ser reeleito já no primeiro turno.

LEIA TAMBÉM:

>> Deputado do Paraná é bloqueado por Bolsonaro no Twitter e manda recado

>> Curitiba não registra mortes pela covid-19 há três dias; são 75% de totalmente imunizados

Num segundo cenário, apenas com Ratinho Junior e Roberto Requião na disputa, numa simulação de segundo turno, 55,3% votariam em Ratinho Junior e 23,3% em Requião. Indecisos seriam 8,2%. Nulos e brancos representariam 6% dos votos e 7,2% dos respondentes não opinaram.

Bolsonaro tem leve vantagem em relação a Lula entre os eleitores do Paraná

A pesquisa avaliou também a intenção de voto para a presidência da República entre os eleitores do Paraná. Para a pergunta estimulada (em que os nomes dos candidatos são citados), “Se a eleição para presidente do Brasil fosse hoje e fossem esses os candidatos, em quem você votaria?”, 27,7% votariam no atual presidente Jair Bolsonaro (PL); 26,9% votariam em Luiz Inácio Lula da Silva (PT); 15,3% votariam no ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro (Podemos); 6,3% no governador de São Paulo, João Doria (PSDB); 1,3% na senadora Simone Tebet (MDB); e 1% no presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD). Entre os respondentes, 6,8% se disseram indecisos, 4,3% votariam em branco ou nulo e 2,1% não opinaram.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 20 de dezembro, por telefone, com 1.152 moradores, de mais de 16 anos, de 52 municípios do estado. A margem de erro é de 2,43% com 90% de margem de confiabilidade para a média geral da pesquisa.

Web Stories