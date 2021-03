Uma pesquisa realizada pelo Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe) aponta que para sete a cada 10 escolas particulares o ensino presencial é a opção preferencial das famílias. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 a 26 de fevereiro e contou com a participação de mais de 170 escolas associadas ao Sinepe, de 50 municípios do Paraná. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira (12).

Segundo o levantamento do sindicato, em 71% das escolas ouvidas, a modalidade presencial de aulas foi escolhida por mais de 70% das famílias para o ano letivo de 2021. O estudo verificou, também, que 93% das instituições já retomaram as atividades presenciais, sendo que 79% da retomada ocorreu durante o mês de fevereiro. A pesquisa ainda aponta que cerca de 39,2% das instituições não estão ofertando o modelo de ensino híbrido (misto de presencial e on-line), e sim, somente o presencial. E que apenas 2,3% das escolas não conseguiram retornar às atividades presenciais, por conta de restrições de legislações municipais. O estudo, porém, não traz um recorte específico para as escolas privadas de Curitiba.

“Está claro para as famílias que a escola é um ambiente seguro. E o exemplo que temos de países desenvolvidos, junto com diversos pareceres médicos, apontam nessa direção”, afirma o presidente do Sinepe/PR, Douglas Oliani. Ainda de acordo com ele, a escolha pela manutenção de aulas online parece estar mais condicionada à existência de comorbidades do aluno ou de parente de convívio próximo.

Aulas adiadas nas escolas públicas

A volta das aulas presenciais das escolas no Paraná foi adiada nesta sexta-feira (12), mais uma vez, pela Secretaria da Educação e do Esporte (Seed). A decisão foi tomada por causa do momento atual da pandemia de coronavírus (covid-19), que tem tido aumento no número de casos e internamentos de pacientes nas últimas semanas. A nova data para retorno será decidida na próxima semana, após avaliações diárias da situação dos hospitais e dos casos de covid-19. A decisão envolve as escolas públicas.

As particulares, segundo a Seed, continuam com as suas atividades. “Particulares, por enquanto, podem continuar abertas”, disse o secretário de Educação Renato Feder, em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná.