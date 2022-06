Pesquisa do Real Time Big Data com eleitores do Paraná, contratada pelo Grupo RIC e divulgada nesta segunda-feira (27), mostra o governador Ratinho Junior (PSD) com 42% das intenções de voto na disputa pelo Palácio Iguaçu. O ex-governador Roberto Requião (PT) aparece com 16%. Os demais pontuam abaixo de dois dígitos.

Na disputa pelo senado é o ex-juiz Sergio Moro (União) quem aparece na liderança, com 30% da preferência do eleitorado paranaense. Veja a seguir o resultado completo para a sondagem do primeiro turno da disputa ao governo e Senado no Paraná.

+Leia mais! Lula, Bolsonaro e Ciro: Veja quem lidera em nova pesquisa Exame/Ideia para presidente

Pesquisa para governador (com lista de candidatos)

Ratinho Junior (PSD) – 42%

Roberto Requião (PT) – 16%

Flavio Arns (Podemos) – 5%

César Silvestre Filho (PSDB) – 3%

Professora Ângela Machado (Psol) – 1%

Solange Ferreira Bueno (PMN) – 0%

Branco/nulo – 14%

Não sabe/não respondeu – 19%

Pesquisa para governador (com lista de candidatos) – cenário 2

Ratinho Junior (PSD) – 44%

Roberto Requião (PT) – 16%

César Silvestre Filho (PSDB) – 4%

Professora Ângela Machado (Psol) – 1%

Solange Ferreira Bueno (PMN) – 0%

Branco/nulo – 15%

Não sabe/não respondeu – 20%

Pesquisa para governador (sem lista de candidatos)

Ratinho Junior (PSD) – 20%

Roberto Requião (PT) – 8%

Flavio Arns (Podemos) – 1%

Outros candidatos – 5%

Branco/nulo – 18%

Não sabe/não respondeu – 48%

Rejeição dos candidatos a governador do Paraná

O RealTime Big Data também perguntou aos eleitores paranaenses em quem não votariam para governador. Requião registrou a maior rejeição. Veja:

Roberto Requião (PT) – 36%

Ratinho Junior (PSD) – 21%

Flavio Arns (Podemos) – 11%

César Silvestre Filho (PSDB) – 9%

Professora Ângela Machado (Psol) – 9%

Solange Ferreira Bueno (PMN) – 8%

Pesquisa para o Senado no Paraná

Três cenários foram testados na corrida pela única vaga do Paraná no Senado em disputa nessas eleições. Confira:

Cenário 1

Sergio Moro (União) – 30%

Álvaro Dias (Podemos) – 23%

Dr. Rosinha (PT) – 7%

Paulo Martins (PL) – 6%

Aline Sleutjes (Pros) – 2%

Alex Canziani (PSD) – 1%

Guto Silva (PP) – 1%

Branco/nulo – 11%

Não sabe/não respondeu – 19%

Cenário 2 – sem Moro

Álvaro Dias (Podemos) – 35%

Paulo Martins (PL) – 8%

Dr. Rosinha (PT) – 7%

Alex Canziani (PSD) – 4%

Aline Sleutjes (Pros) – 3%

Guto Silva (PP) – 2%

Branco/nulo – 17%

Não sabe/não respondeu – 24%

Cenário 3 – sem Álvaro Dias

Sergio Moro (União) – 41%

Dr. Rosinha (PT) – 8%

Paulo Martins (PL) – 8%

Alex Canziani (PSD) – 4%

Aline Sleutjes (Pros) – 3%

Guto Silva (PP) – 3%

Branco/nulo – 12%

Não sabe/não respondeu – 21%

Avaliação do governo Ratinho Junior

A pesquisa também indica que 49% dos eleitores paranaenses consideravam a gestão do governador Ratinho Junior ótimo ou boa, 14% a achavam ruim ou péssima e 25%, regular (12% não souberam ou não quiseram responder). A administração estadual, no dia em que a pesquisa foi feita, era aprovada por 57% dos eleitores entrevistados, enquanto 28% desaprovavam o trabalho do governador.

Metodologia da pesquisa

O instituto RealTime Big Data entrevistou, pessoalmente, 1.500 eleitores do Paraná entre os dias 24 e 25 de junho. O levantamento foi contratado pelo Grupo RIC e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo PR-06518/2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Pantanal Tadeu pede perdão a José Leôncio Curitiba e região Frente fria chegando! Confira a previsão Loterias Apostou? Veja o resultado das loterias! Além da Ilusão O verdadeiro Rafael Antunes desperta do coma