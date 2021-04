Um homem que tentava entrar clandestinamente no Brasil, na manhã desta sexta-feira (16) foi detido pela Polícia Federal no Porto de Paranaguá, no litoral do estado. O estrangeiro estava escondido num navio cargueiro que vinha da África.

O homem se diz natural da Guiné e afirma ter entrado no navio sem autorização, enquanto a embarcação fazia escala no Porto de Dakar, no Senegal. Detido pelos agentes, o homem foi encaminhado aos procedimentos de praxe e permanece sob responsabilidade da agência marítima do armador do navio até realização dos trâmites de eventual pedido de refúgio ou processo de repatriação.