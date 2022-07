Com o término da primeira etapa do serviço de engorda da orla de Matinhos, as mudanças na configuração da praia são visíveis. Além da faixa bem mais larga em todos os 1,8 km entre o Pico de Matinhos e o canal da Avenida Paraná, as tradicionais pedras de Matinhos “testemunharam” a mudança nesta terça-feira.

Veja você mesmo as imagens feitas de drone pelo nosso parceiro Matinhos Agora!

O Pico de Matinhos é muito utilizado por surfistas, sendo considerado um dos melhores locais do litoral paranaense para a prática do surfe. Mas o aumento na quantidade de areia na praia fez com que cenário se modificasse. As ondas já não quebram mais nas pedras – o que criava belas imagens – e os esportistas tiveram que mudar suas rotinas, pois a configuração das ondas está mudando.

O Instituto Água e Terra afirmou que enquanto o serviço não for concluído por completo, a acomodação das novas camadas de areia, provocada pelo movimento das ondas e marés, ainda vai mexer um pouco com o cenário. “Com o tempo, a areia despejada mais acima vai sendo carreada para o fundo, formando um perfil mais suave e com a arrebentação da onda numa extensão maior”, diz a nota do órgão.

Nesta semana, ao contrário do anunciado anteriormente, o serviço de engorda propriamente dito será pausado. Enquanto a draga Galileo Galilei vai abastecer, será feita uma espécie de revisão do serviço já realizado. Só depois, portanto, o serviço de engorda será retomado, desta vez no trecho entre o canal da Avenida Paraná e o Morro do Boi.