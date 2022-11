Três pinguins e uma tartaruga foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (11) no balneário de Gaivotas, em Matinhos, no Litoral do Paraná. Os animais foram localizados na areia por banhistas que faziam caminhada logo nas primeira horas da manhã. Ainda não é possível identificar a causa da morte dos bichinhos.

A leitora Mari Borges enviou as imagens para a Tribuna pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias (41) 9 9683-9504. Ela não soube informar o que aconteceu com o os animais.

A Tribuna pediu um posicionamento da Universidade Federal do Paraná, por intermédio do Centro de Estudos do Mar, sobre como agir em casos como esses e ainda guarda um retorno.

