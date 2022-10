Neste domingo (30) as obras de revitalização da orla de Matinhos caminharam mais um pouco. Toda a estrutura viária na região está sendo reformulada, com a construção de novas calçadas, pistas para ciclismo e corrida, além de um paisagismo renovado. Os serviços fazem parte da grande obra promovida pelo Governo do Paraná que tem a engorda da praia como grande estrela.

+ Leia mais: Curitiba vai ganhar novo parque em 2022 com 350 mil metros quadrados de área verde

Na página Matinhos Agora, parceira da Tribuna, o fotógrafo Almir Alves publicou um vídeo feito por drone que mostra como está ficando a nova avenida Atlântica de Matinhos, na praia de Caiobá. Neste domingo foram colocadas duas novas faixas de asfalto.

Veja o vídeo a seguir!