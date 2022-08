A Polícia Federal, em conjunto com a Força Aérea Brasileira (FAB), apreendeu fardos de cocaína que foram arremessados de uma aeronave que realizava um voo irregular na região de São Pedro do Paraná e Marilena, no extremo Noroeste do Estado. A operação aconteceu nesta última quinta-feira (25).

A FAB realizou, a pedido da PF, o acompanhamento de uma aeronave que realizava voo irregular no espaço aéreo nacional. Após contatos iniciais da FAB para pouso imediato, a aeronave suspeita realizou arremessos das cargas.

Policiais federais, com apoio da FAB, da Polícia Civil e Polícia Militar do Paraná, conseguiram localizar e recolher cerca de 75 kg de cocaína, que foram arremessados do avião.

A aeronave perseguida foi localizada, incendiada em uma pista em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. O piloto e eventuais tripulantes não foram localizados, e há indicativo de que os próprios teriam ateado fogo no avião, o que será aprofundado nas investigações.

A Polícia Federal abriu inquérito policial para investigar crime de tráfico internacional de entorpecentes.