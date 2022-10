A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu cinco integrantes de uma associação criminosa ligada a furtos em apartamentos de luxo, ocorridos em todo país. A ação aconteceu no Estado de São Paulo, nesta quinta-feira (06).

Durante a ação, os policiais apreenderam cartões bancários em nome de terceiros, telefones e dinheiro. Entre os alvos, estavam os responsáveis pelos furtos e terceiros, que recebiam os valores roubados. A ação conta com mais de 100 policiais do Paraná e do Estado de São Paulo.

De acordo com as investigações de alta complexidade, o grupo criminoso utilizava menores de idade para cometer os crimes.

Os indivíduos entravam nos prédios se passando por parentes ou visitantes de moradores. Nos locais, buscavam apartamentos vazios, com foco de furtar joias, relógios de luxo, armas e quantias em dinheiro.

Os suspeitos devem responder pelos crimes de associação criminosa, furto e extorsão.