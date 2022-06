O Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR) divulgou nesta sexta-feira (24) o resultado final do concurso para soldado policial militar e soldado bombeiro militar da Polícia Militar do Paraná. A relação de classificados está disponível no site da organizadora do concurso.

O concurso teve mais de 155 mil inscritos, dos quais 137 mil para o cargo de soldado policial militar e 18 mil para soldado bombeiro militar. A primeira fase (prova objetiva de conhecimentos) foi realizada no dia 13 de junho de 2021. O processo de seleção foi complementado com outras etapas: exame de capacidade física, prova de habilidades específicas, avaliação psicológica e investigação social.

“Foi um processo bastante complexo, que agora temos a felicidade de concluir com sucesso. O Núcleo de Concursos agradece a confiança da Polícia Militar em nosso trabalho e deseja muito sucesso aos futuros policiais”, afirmou o coordenador geral do NC/UFPR, professor José Carlos Eidam.

As listas de classificados estão organizadas por cargo (soldado policial militar e soldado bombeiro militar), por categoria de concorrência (ampla e afrodescendente) e por comando regional da PM (Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel).

A comissão do concurso orienta os candidatos a permanecerem atentos a futuros editais sobre entrega de documentos para ingresso na corporação, bem como a manterem seus dados atualizados no Portal do Candidato.

>>> Confira a lista dos aprovados no concurso da Polícia Militar do Paraná