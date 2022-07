A secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) e a Polícia Civil do Paraná informam, no final da manhã desta quinta-feira (14), que foram realizadas 18 oitivas, no inquérito policial que investiga o homicídio do guarda municipal Marcelo Aloízio de Arruda, ocorrido no último sábado em Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. O autor dos disparos é um policial penal bolsonarista, que discutiu com o petista durante a festa de aniversário da vítima.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, dentre testemunhas ouvidas estão convidados da festa, além de familiares do guarda municipal e do policial penal federal.

A análise das imagens foi concluída e a equipe de investigação se concentra em diligências complementares.

Atirador segue em estado grave

O policial penal federal Jorge Jose da Rocha Guaranho segue em estado grave, sedado em assistência ventilatória mecânica, hemodinamicamente estável. Não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi alvejado por tiros disparados pela vítima, que era guarda municipal.