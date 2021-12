O governo estadual encaminhou à Assembleia Legislativa do Paraná, na tarde desta terça-feira (7), um Projeto de Lei que cria o pagamento de auxílio-alimentação a servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Penal. Pela proposta, o pagamento mensal será de R$ 600. O impacto nas contas do estado, de acordo com o governo, superará R$ 150 milhões ao ano.

“Mesmo com as limitações financeiras do Estado neste momento de pandemia, é um gesto de reconhecimento pelo trabalho das nossas forças de segurança, essencial nesta queda brusca dos índices de criminalidade em todo o Paraná. É mais segurança para a população”, diz o governador Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD) em nota.

O PL beneficia agentes das forças de segurança mesmo durante as férias, licença ligada à saúde, acidente em serviço e treinamento. No entanto, não contempla aposentados, inativos e pensionistas, por exemplo.

De acordo com o governo, a criação do auxílio-alimentação deve beneficiar cerca de 24 mil servidores.

