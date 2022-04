O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou profundamente a confirmação da morte do cabo da Polícia Militar do Paraná (PMPR) Ricieri Chagas, neste sábado (23). Ele estava em uma viatura da corporação e foi baleado na região da cabeça durante o ataque de bandidos a Guarapuava, na Região Central do Paraná, entre a noite de domingo (17) e a madrugada de segunda-feira (18).

“É com muito pesar que recebemos a confirmação da morte deste valente integrante da Polícia Militar do Paraná. O cabo Ricieri foi atingido enquanto defendia a população paranaense, à serviço da polícia, e jamais será esquecido por esse ato de bravura. Meus sentimentos à família. Que Deus receba esse valoroso homem”, disse Ratinho Junior.