Em cerimônia nesta quinta-feira (17), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) homenageou o escrivão Antônio Martinho Domingos, que se aposentou nesta semana ao chegar aos 75 anos e se tornou o policial mais velho na ativa em todo Brasil.

Antônio atuou por 24 anos na PCPR e passou por diversos setores da instituição. O último setor de atuação do policial foi na 6ª Subdivisão Policial, em Foz do Iguaçu, região Oeste. “O que eu sempre prezei nos serviços prestados à Polícia Civil do Paraná, foi a coragem e determinação para cumprimento dos meus deveres”, disse o servidor.

+ Leia mais: DNA de suspeito de crime sexual com 14 vítimas é um dos perfis analisados no PR

A homenagem foi prestada pelo Secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Romulo Marinho Soares, Delegado Geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach e pelo Delegado Chefe da 6ª Subdivisão Policial, Rogério Antônio Lopes.

“Para a PCPR é uma honra poder homenagear pessoas como o policial Antônio, o qual foi um exemplo de comprometimento e profissionalismo nas suas atividades. É importante que a instituição à qual ele se dedicou por tantos anos reconheça os trabalhos prestados”, disse Rockembach.

Durante o evento, o servidor foi prestigiado com declarações de colegas que ressaltaram o orgulho em terem feito parte da trajetória do servidor na instituição.