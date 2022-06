A Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) apreenderam 666 quilos de maconha em Goioerê, Centro-Oeste do Estado, na noite de sexta-feira (24). Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na ação.

O helicóptero da PCPR colaborou na interceptação de três veículos carregados com a droga e atuou na captura dos criminosos. Um adolescente foi apreendido em flagrante pelo crime.

A ação integrada foi realizada pelas operações Controle Brasil e Hórus, articuladas pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Seopi), integrando diversos órgãos no combate aos delitos de contrabando e descaminho de bebidas, fumo e insumos agrícolas.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. equipes da PF, PMPR, PRF, PCPR, Receita Federal e Exército Brasileiro, com apoio da Seopi.

Outras ocorrências

Outras quatro ocorrências chamaram a atenção no final de semana. Na madrugada de sábado (25), policiais militares do 14º BPM localizaram na carga de um caminhão 1.294 kg de substância análoga à maconha acondicionada em tabletes, em Foz do Iguaçu. No local, ainda foi apreendida uma arma de fogo e munições. O responsável pelo local foi encaminhado com o entorpecente e o armamento para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados para os procedimentos pertinentes.

Em Iporã, também durante Operação Hórus, foi localizado um caminhão baú com 46.050 pacotes de cigarro. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal em Guaíra. Em Maripá foram encontrados 20.000 pacotes de cigarros contrabandeados em um veículo que não parou em uma abordagem policial. Em Santa Helena, na sexta-feira (24), a apreensão envolveu 403 kg de maconha.

