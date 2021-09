Com previsão de inauguração no primeiro semestre de 2022, Ponta Grossa está recebendo um investimento de R$ 17 milhões em uma megaestrutura de serviços para caminhoneiros e turistas na BR-376. A Parada Vendrami, em um terreno de 42 mil metros quadrados, terá posto de combustível, lojas, restaurantes, supermercados e áreas de descanso.

Como Ponta Grossa é uma das principais rotas de escoamento de safra e transporte de produtos, a Parada Vendrami terá uma gama de serviços para caminhoneiros e empresas de logística, como estacionamento de caminhões (são 215 vagas), oficinas e lojas de autopeças. Além disso, o local terá uma central de cargas com 20 escritórios comerciais a serem locados por transportadoras, seguradoras e outras empresas do segmento.

Segundo a empresa, ela será a primeira Central de Cargas na chegada em Ponta Grossa, ao lado do retorno, e último empreendimento do gênero na rota para Paranaguá. 24% do Soja, Milho e Farelo do Brasil passam em frente ao local, que é um dos maiores distritos industriais do Paraná, com 13 das 20 maiores empresas da região na sua área de influência.

Uma das primeiras empresas a fechar parceria com o espaço foi o Grupo Kurujão, de Goiás, que terá no local o primeiro posto da rede no Sul – a empresa é uma das maiores revendedoras de combustíveis do país.