A tradicional ponte metálica do Porto de Cima, em Morretes, no Litoral do Paraná, vai ser interditada a partir do dia 17 de outubro. A medida ocorre devido a uma recomendação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Há mais de 30 anos não se realizada manutenção naquela estrutura que liga a Estrada da Graciosa a Morretes, sobre o Rio Nhundiaquara. A ponte poderá ficar interditada por aproximadamente 90 dias, período previsto para a execução da obra.

De acordo com prefeitura de Morretes, a recuperação da ponte prevê limpeza, tratamento, reforço e pintura da estrutura metálica e a execução de um novo tabuleiro composto por grade metálica. Em ambos os encontros da ponte serão executadas novas lajes de transferência em concreto armado, com implantação de novos dispositivos de drenagem.

Por causa da obra, haverá a implantação de sinalização viária informando desvios e acessos alternativos para que não ocorram restrições no fluxo de veículos dos moradores locais e turistas. O desvio será no trevo do São João da Graciosa, PR 410, sentido Antonina, até o trevo da PR 408, retornando pela Rodovia Miguel Buffara, até o centro de Morretes.

“A Estrada da Graciosa é uma importantíssima via histórica, pertencente ao Governo do Estado e uma das principais ligações de Curitiba com o litoral do Paraná. É também a principal via de acesso de Morretes às localidades do São João da Graciosa e Porto de Cima, uma região que oferece inúmeras atrações turísticas, esportivas e gastronômicas”, relatou a prefeitura em nota.

Segundo a administração da cidade, a preocupação maior é com a segurança dos moradores da cidade e visitantes. “A prefeitura trabalhará para aliviar eventuais impactos negativos que essa interdição possa causar. Atuaremos em conjunto com o DER para informar constantemente sobre o avanço da obra, divulgaremos de forma periódica orientações aos condutores quanto às opções de desvios e rotas alternativas e continuaremos com ações de fomento às atividades turísticas.

Uma reunião na terça-feira (11), vai ocorrer com a participação de engenheiros e lideranças do município para tratar do tema.