A obra de recuperação estrutural e manutenção da ponte metálica sobre o Rio Nhundiaquara começa nesta segunda-feira (17) em Morretes, Litoral do Paraná. A ponte fica na PR-411, na região conhecida como Porto de Cima. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), haverá bloqueios no trânsito, mas a travessia de pedestres continuará disponível durante toda a execução da obra. O custo das reformas é de cerca de R$ 1,8 milhões.

Conforme explica o DER/PR, o tráfego de veículos pesados ficará bloqueado neste primeiro momento, com exceção de ônibus do transporte escolar. Já o trânsito de veículos de passeio permanecerá liberado, enquanto serão realizados serviços que não afetam o tabuleiro da ponte, apenas com interrupções pontuais para deslocamento de equipamentos e pessoal.

Após 15 dias do andamento da obra será avaliada a possibilidade de prosseguir com o tráfego liberado ou a necessidade de interrupções mais duradouras. A medida atende solicitação da prefeitura municipal, comunidade local e lideranças.

Reformas

A obra prevê a limpeza, tratamento, reforço e pintura da estrutura metálica da ponte, e execução de um novo tabuleiro composto por grade metálica. Em ambos os encontros dela serão executadas novas lajes de transferência em concreto armado, com implantação de novos dispositivos de drenagem.

Também será realizada a manutenção das estruturas de concreto da ponte, removida a vegetação que se projeta sobre o tabuleiro e abaixo dele, implantada nova sinalização viária e dispositivos de segurança, entre outros serviços de engenharia.

Placas de sinalização provisória alertando aos usuários sobre os serviços em andamento ficarão disponíveis nos acessos à ponte, já orientando quanto a rotas alternativas.