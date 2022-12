Na tentativa de reduzir os congestionamentos nos trechos parcialmente bloqueados das rodovias BR-277 e BR-376, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) impõe, a partir da tarde desta sexta-feira (23), uma série de restrições à circulação de caminhões de grande porte em determinados horários.

O objetivo da ação é facilitar o deslocamento dos turistas que se dirigem às praias do Paraná e Santa Catarina.

+ Leia mais: Helicóptero ajuda nas buscas por jovem que desapareceu após naufrágio

Na BR-277, o tráfego de todos os veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, será proibido entre os km 30 e 60, na região da Serra do Mar, de forma escalonada (sempre apenas em um sentido) entre os dias 23 e 26 de dezembro, e também entre 30 de dezembro e 2 de janeiro de 2023.

Nesta sexta-feira, a proibição para a circulação vale apenas para o sentido litoral e teve início ao meio-dia, seguindo até a meia-noite.

+ Veja mais: Banco do Brasil abre concurso com 6.000 vagas e salário inicial de R$ 3,6 mil

No sábado (24), os caminhões pesados estarão impedidos de descer a serra neste trecho das 6h até a meia-noite. Já no domingo (25), a proibição será para o sentido Curitiba, e vale das 12h até a meia-noite. E na segunda-feira (26), a subida da serra estará vedada aos caminhões das 6h à meia-noite. Os mesmos horários e sentidos das restrições serão repetidos na semana seguinte, novamente de sexta à segunda-feira.

Proibição total

Já na BR-376 os caminhões articulados serão impedidos de circular nos dois sentidos da rodovia, do km 662 ao km 682, em Guaratuba. Nesta sexta-feira a medida vale das 14h até a meia-noite. No sábado, a proibição vigora das 6h às 18h; no domingo novamente das 14h à meia-noite; e na segunda-feira das 6h às 12h. A exemplo do que ocorre na BR-277, os horários de restrição se repetirão na semana seguinte, durante a virada do ano.